Назван фрукт, который поможет легко вставать с кровати зимой. Есть его необязательно
Врач Алексеева посоветовала положить у кровати нарезанный лимон для крепкого сна
Главным образом людям тяжело просыпаться по утрам в холодное время года, потому что не хватает полноценного сна. Если поздно ложиться спать, то потом очень тяжело вставать. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
По её словам, для более лёгкого подъёма нужно составить график и следовать ему. То есть ложиться и вставать в одно и то же время. К часу ночи лучше уже спать. Это нужно для выработки организмом мелатонина, регулирующего процессы сна и бодрствования. А ещё не стоит переедать на ночь, иначе мозг не будет успевать восстанавливаться.
Перед отходом ко сну, добавила доктор, лучше выключить гаджеты, соцсети и телевизор: никакой новостной ленты. Вместо этого — лёгкая гимнастика, расслабляющий душ, интересная книга. Всё это поможет настроиться на отдых.
"Уберите подальше от себя телефон, его свечение влияет на мозг и мешает выработке гормона сна, тем самым отбивая желание отдохнуть. Комната, где вы собираетесь спать, должна иметь комфортную температуру. Холод или духота помешают полноценному сну", — пояснила Алексеева в беседе с "Вечерной Москвой".
В холодное время года специалист посоветовала положить рядом с кроватью нарезанный лимон. Он помогает сделать сон крепче, а после пробуждения будет проще покинуть постель.
Есть ещё один способ просыпаться легче, о котором ранее писал Лайф. Для этого нужно регулировать собственный циркадный ритм. Проще говоря, для пробуждения человеку нужен яркий свет.
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