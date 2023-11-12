Раскрыт секрет здорового сна, который важнее известного правила про 8 часов

Для качественного сна важнее не количество отведённых на это часов, а пробуждение и засыпание в одно и то же время. Об этом рассказали учёные из Гарварда, исследование которых публикует Sleep Health.

"Постоянство времени начала и завершения сна важно для здоровья, безопасности и работоспособности", — пояснил один из авторов материала Мэтью Уивер.

Если отправляться спать и просыпаться каждый раз в разное время, то организм может дать серьёзный сбой. Как заверили учёные, возрастут риски появления сахарного диабета, ожирения, депрессии, поднимутся холестерин и давление, а также возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой и развитие атеросклероза.

Чтобы создать себе проблемы со здоровьем, достаточно отклониться от графика ночного отдыха всего лишь на час. Например, по словам специалистов, даже в выходные дни следует просыпаться в то же самое время, как и на работу. При этом в зоне риска люди с ночным графиком труда. Их организм будет испытывать постоянный стресс от нерегулярного сна.

Также в исследовании опровергается тот факт, что человеку нужно восемь часов, чтобы хорошо выспаться. Как пояснил Уивер, в этом вопросе всё индивидуально, кому-то может потребоваться больше времени, а кто-то восстановит силы за более короткий период. Но вот придерживаться одного и того же времени отхода ко сну и пробуждения следует обязательно, предупредил эксперт.