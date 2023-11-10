Психолог рассказал, как сокращение сна поможет побороть бессонницу
Психолог Таланов: Комфортная температура воздуха для сна — от 17 до 22 градусов
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Бессонницей страдают многие жители мегаполисов. Электромагнитные излучения, городской шум, суматоха действуют угнетающе. В итоге появляется нарушение сна, которое влечёт за собой депрессию, проблемы с гормоном соматотропином, из-за чего появляется ожирение, также снижается иммунитет. Как спать правильно, чтобы высыпаться, Лайфу рассказал психолог Роман Таланов.
Как бороться с бессонницей?
1. Сокращение продолжительности сна. Когда мы спим меньше, параллельно увеличивается сонливость, что даёт возможность раньше уснуть и хорошо выспаться. Но ни в коем случае не изнуряйте себя бессонными ночами, предупреждает психолог.
Если вам слишком жарко или холодно, бессонница будет вашим постоянным спутником. Комфортная температура комнаты для отдыха — от 17 до 22 градусов.
2. Правильное положение головы. Если вы лежите неправильно, сгибается шейный нерв, появляются остеохондроз и недостаточное оснащение мозга кислородом на фоне проблем с кровообращением. Это приводит к недостатку сна и депрессии.
3. Температурный режим. Если вам слишком жарко или холодно, бессонница будет постоянным вашим спутником. Комфортная температура помещения для сна — от 17 до 22 градусов со знаком плюс, отмечает Таланов.
4. Хорошие мысли. Тревога, неуверенность, мысли о работе мешают настроиться на сон. Психолог рекомендует хотя бы за час до сна думать о хорошем: близких, любимом человеке, удаче (независимо от её масштаба). Всё это помогает успокоить нервную систему. Можете представить звёздное небо или шум речной волны.
5. Дыхание. Если вы учащённо дышите, повышается пульс, привносятся дискомфорт и (по сценарию реальности) неважное самочувствие и бессонница. Врачи советуют практиковать диафрагмальное дыхание.
Таланов напомнил, что если причина бессонных ночей не только в волнении, но и в более запущенной форме морального самочувствия, нужно обратиться за помощью к опытному специалисту.
А ранее учёные выяснили, что длительный недостаток сна влияет не только на работоспособность, но и на качество романтических отношений. Как показали результаты исследования, ухудшение качества сна было связано с увеличением злости и гнева у испытуемых, что, в свою очередь, влияло на отношения между людьми.