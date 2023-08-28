Россиян предупредили о потаённых опасностях бессонницы после 40 лет

Появление бессонницы после 40 лет в большинстве случаев связано с депрессией или повышенной тревожностью, которые возникают из-за "поломок" нервной системы организма. Нежелание бороться с этой проблемой может привести к более тяжёлым последствиям, предупредил сомнолог Михаил Полуэктов.

"Если человек десятилетиями работает в напряжённом ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

По словам кандидата медицинских наук, плохой сон нередко провоцирует более серьёзные недуги. Дабы избежать головных болей и развития возрастных когнитивных нарушений, с бессонницей необходимо бороться. Для этого можно пройти специальные терапии или начать употребление снотворных препаратов.

"Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания — депрессии или тревожного расстройства, — то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна", — подытожил Полуэктов.