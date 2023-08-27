Россиянам рассказали, когда подёргивания во сне — повод для обращения к врачу

Лёгкие подёргивания в момент перехода от бодрствования ко сну являются нормальным явлением для взрослых и детей, заявил сомнолог Мигран Буниатян. Лишь в некоторых случаях они требуют внимания со стороны специалиста.

У малышей неосознанные движения совершаются из-за активного формирования нервной системы, пояснил сомнолог. В случае со взрослыми явление возникает на фоне изменения тонуса мышц и электрической активности мозга перед засыпанием.

"Если человек после подёргивания засыпает, то повода для беспокойства нет", — поделился Буниатян с "Газетой.ru".

Если же вздрагивания мешают заснуть, нужно задуматься об обращении к врачу. Специалист поможет установить, является ли нарушение сна признаком заболевания, посоветовал сомнолог.

"Существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна, например так называемые парасомнии. Это также могут быть нарушения в процессе быстрого или медленного сна. Также это могут быть какие-то эпилептические активности. Наиболее часто встречающиеся болезни на сегодня — это синдром обструктивного апноэ и синдром беспокойных ног", — перечислил врач.