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27 августа, 03:07

Россиянам рассказали, когда подёргивания во сне — повод для обращения к врачу

Сомнолог Буниатян: Подёргивания во сне — нормальное явление для взрослых и детей

Лёгкие подёргивания в момент перехода от бодрствования ко сну являются нормальным явлением для взрослых и детей, заявил сомнолог Мигран Буниатян. Лишь в некоторых случаях они требуют внимания со стороны специалиста.

У малышей неосознанные движения совершаются из-за активного формирования нервной системы, пояснил сомнолог. В случае со взрослыми явление возникает на фоне изменения тонуса мышц и электрической активности мозга перед засыпанием.

"Если человек после подёргивания засыпает, то повода для беспокойства нет", поделился Буниатян с "Газетой.ru".

Если же вздрагивания мешают заснуть, нужно задуматься об обращении к врачу. Специалист поможет установить, является ли нарушение сна признаком заболевания, посоветовал сомнолог.

"Существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна, например так называемые парасомнии. Это также могут быть нарушения в процессе быстрого или медленного сна. Также это могут быть какие-то эпилептические активности. Наиболее часто встречающиеся болезни на сегодня — это синдром обструктивного апноэ и синдром беспокойных ног", — перечислил врач.

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Негативное влияние на качество сна оказывают и вредные привычки, например курение. Помимо бессонницы табачный дым может спровоцировать временную остановку дыхания, вызванную отёком лёгких.

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Freepik

Илья Пушкарев
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