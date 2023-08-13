Отёк лёгких, храп, апноэ: Как курение вредит сну

Регулярное курение табака не только уменьшает продолжительность сна и его глубину, но и провоцирует отёк лёгких, который может привести к краткосрочной остановке дыхания. Такое предупреждение озвучила руководитель Центра сомнологии КДЦ "Медси на Красной Пресне" Татьяна Сурненкова в беседе с Лайфом.

По словам врача, любителям насытить свой организм никотином требуется больше времени, чтобы засыпать ночью и просыпаться утром. Кроме того, курильщики могут столкнуться с учащением беспричинных пробуждений, а также появлением тяжёлого храпа. Последнее связано с развитием отёка дыхательных путей, пояснила Сурненкова.

"Повреждение лёгких приводит к снижению уровня кислорода во время сна. Когда ткани набухают от отёка, поток воздуха меняется и возникает вибрация — храп. Со временем прогрессирование отёка вызывает коллапс дыхательных путей — апноэ сна", — отметила собеседница Лайфа.

Все перечисленные последствия справедливы и для владельцев электронных сигарет, добавила врач. Для нормализации сна необходимо постепенно преодолевать зависимость от никотина, заменив вредную привычку на спорт и упражнения для релаксации, пояснила она.