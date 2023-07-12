Врач перечислила вредные привычки, усугубляющие атеросклероз

Курение, неправильное питание, а также игнорирование приёма поддерживающих лекарств могут усугубить развитие атеросклероза. О таком негативном сценарии предупредила в разговоре с "Москвой 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Первая привычка, которая будет ухудшать проявление атеросклероза, — неправильное питание. Это красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов", — подчеркнула Романенко.

Она пояснила, что при наличии проблем с сосудами, липидным составом крови желательно начать придерживаться средиземноморской диеты. В рацион лучше включить овощи, морепродукты и зелень, а животные жиры минимизировать.

Ещё одной вредной привычкой эксперт назвала курение, так как никотин способен вызывать спазм сосудов, воспаление, а ещё ухудшать проявление атеросклероза.

Также человек может усугубить ситуацию, игнорируя рекомендации лечащего врача. Например, не принимая статины, которые понижают уровень холестерина, или же не контролируя артериальное давление и уровень глюкозы в крови.