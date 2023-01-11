Этот завтрак вызывает атеросклероз, рак и диабет у пожилых

Обжаренная колбаса с белым хлебом и сладким чаем — самый вредный завтрак для пожилых людей. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Колбаса — это продукт глубокой переработки мяса. Мы видим очень чёткие связи между количеством колбасы в день и раком толстой кишки. Это тоже очень вероятная для пожилого возраста патология", — пояснил он.

А если колбасу ещё и пожарить, то она становится вдвойне опасной, ведь образуются продукты гликирования, ускоряющие старение и вызывающие тканевое воспаление, предупредил медик. По его словам, не меньший удар по здоровью нанесёт и сахар в чае. Такой сладкий напиток нарушает обмен веществ, вызывает развитие атеросклероза, диабета и опухолей. По той же причине вреден белый хлеб, в нём слишком много сахара, добавил Гинзбург.

"Обязательно надо выбирать грубый хлеб. Можно съесть отварное всмятку яйцо или творог. К каждому приёму пищи лучше нарезать овощи или овощной салат", — посоветовал он.

Отличный вариант на завтрак — это кисломолочный напиток с мюсли и ягодами, а также каша, особенно гречка или овсянка, считает доктор. Приправить блюдо можно сухофруктами, но только не вареньем или джемом.