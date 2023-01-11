Врач назвал причину головной боли и сонливости у россиян старше 45 всю последнюю неделю
Невролог Евдокимов предупредил о возросшем риске инфарктов и инсультов из-за вспышек на Солнце
Головные боли, повышенная раздражительность и сонливость у метеозависимых россиян в последние дни почти наверняка связаны с повышенной солнечной активностью. Такое мнение телеканалу "360" озвучил мануальный терапевт, остеопат и невролог Александр Евдокимов, говоря о последствиях третьей за последние десять дней мощной вспышки на Солнце.
По его словам, особо остро подвержены влиянию солнечной активности люди старше 45 лет, потому что с возрастом снижается эластичность сосудов. А вредные привычки, особенно употребление алкоголя и курение, ухудшают это состояние, предупреждает эксперт.
"Значительно возрастают риски инсультов и инфарктов. Для того чтобы их минимизировать, нужно вести здоровый образ жизни и нормально питаться", — отмечает Евдокимов.
Медик посоветовал россиянам с молодого возраста закаливаться и тренировать сердечно-сосудистую систему. Если организм не в стрессе и не истощён, он легче переживёт любые вспышки на Солнце, убеждён врач.
Ранее Лайф сообщал, что мощная вспышка самого высокого класса (X) была зафиксирована минувшей ночью на Солнце. Это уже третье подобное явление за последние десять дней.
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