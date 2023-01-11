Врач назвал причину головной боли и сонливости у россиян старше 45 всю последнюю неделю

Головные боли, повышенная раздражительность и сонливость у метеозависимых россиян в последние дни почти наверняка связаны с повышенной солнечной активностью. Такое мнение телеканалу "360" озвучил мануальный терапевт, остеопат и невролог Александр Евдокимов, говоря о последствиях третьей за последние десять дней мощной вспышки на Солнце.

По его словам, особо остро подвержены влиянию солнечной активности люди старше 45 лет, потому что с возрастом снижается эластичность сосудов. А вредные привычки, особенно употребление алкоголя и курение, ухудшают это состояние, предупреждает эксперт.

"Значительно возрастают риски инсультов и инфарктов. Для того чтобы их минимизировать, нужно вести здоровый образ жизни и нормально питаться", — отмечает Евдокимов.

Медик посоветовал россиянам с молодого возраста закаливаться и тренировать сердечно-сосудистую систему. Если организм не в стрессе и не истощён, он легче переживёт любые вспышки на Солнце, убеждён врач.