Секреты Морфея: Как сделать сон крепким в 5 шагов

Нехватка полноценного сна не только отрицательно сказывается на внешности и состоянии здоровья, но и сокращает жизнь человека. Чтобы восстановить силы после трудного дня, нужно хорошо высыпаться, пишет kp.ru и приводит советы специалистов.

Первое: используйте тяжёлое одеяло. Шведские учёные выяснили, что благодаря следованию такому совету уровень мелатонина (гормона, отвечающего за глубокий сон) повышался у испытуемых на 32%. Врачи объяснили это "стимуляцией глубокого сенсорного давления", так как плотное одеяло будто обнимает и создаёт эффект массажа. Его вес должен составлять около 10% массы вашего тела, советуют специалисты.

Второе: поставьте будильник на вечер, за один час до сна. Это станет сигналом к началу процедур, помогающих легко уснуть, пишет издание. В частности, вы успеете постоять в душе и затем почитать книгу. Третье: вставайте раньше, чтобы сдвинуть свои биологические часы. Тем самым будет создаваться "давление сна" к вечеру, рассказали учёные. И никакого тихого часа днём!

"Вы будете сонным какое-то время в течение дня, но это самый простой и эффективный способ перенастроить ваши биологические часы", — поделился британский гипнотерапевт Пол Маккенна.

Четвёртое: избегайте физических нагрузок перед сном. Лучше погулять на свежем воздухе, а все активности распределить в течение дня. К такому выводу пришли учёные Норвежского университета науки и технологий. При этом они заметили, что кардионагрузки гораздо эффективнее снотворного. Прежде были проанализированы данные о физической активности более 34 тысяч мужчин и женщин.

"Оказалось, что те, кто получил от врачей рецепты на снотворное, фактически обходились меньшими дозами лекарств, если занимались кардиотренировками. Благодаря спорту потребность в препаратах от бессонницы снизилась на 12–15%", — отмечает издание.

Пятое: нужно научиться оставлять все беспокойные мысли перед засыпанием. Например, сомнолог Майкл Брюс советует мышечную релаксацию — попеременное напряжение и расслабление разных групп мышц. Такой способ помогает избавиться от переживаний. Ещё можно проговорить всё, что вертится в голове, но обязательно медленно и монотонно, что тоже усыпит организм. Но главное — не заставляйте себя заснуть, если совсем не получается, отмечает Брюс. Через 20 минут бесполезного лежания в постели встаньте и поделайте что-нибудь, пока не захочется снова лечь.