В Роспотребнадзоре объяснили, почему опасно класть смартфон на ночь под подушку
Эксперт Гуськов призвал перед сном класть телефон подальше от кровати
Не стоит перед сном класть мобильный телефон под подушку, так как устройство излучает электромагнитное поле и может воздействовать на мозг человека. Об этом предупредил заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
"Это (излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона — Прим. Лайфа) целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие всё равно оказывается", — объяснил он РИА "Новости".
Более того, Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к канцерогенному фактору класса 2B (вероятно канцерогенный). Так что лучше хранить смартфон подальше от кровати, а если такой возможности нет, то рекомендуется включить авиарежим, а также отключить Wi-Fi и Bluetooth.
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