В Роспотребнадзоре объяснили, почему опасно класть смартфон на ночь под подушку

Не стоит перед сном класть мобильный телефон под подушку, так как устройство излучает электромагнитное поле и может воздействовать на мозг человека. Об этом предупредил заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

"Это (излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона — Прим. Лайфа) целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие всё равно оказывается", — объяснил он РИА "Новости".

Более того, Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к канцерогенному фактору класса 2B (вероятно канцерогенный). Так что лучше хранить смартфон подальше от кровати, а если такой возможности нет, то рекомендуется включить авиарежим, а также отключить Wi-Fi и Bluetooth.