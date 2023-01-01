Названа неожиданная опасность моющих средств для посудомоек

Исследователи из Цюрихского университета установили, что средства для посудомоечных машин могут оказывать негативное воздействие на кишечник. Результаты научной работы опубликованы в The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Учёные в ходе исследования вырастили в лаборатории органоиды кишечника, которые представляют собой миниатюрную копию органа. Затем на органоиды воздействовали различными моющими средствами. В ходе эксперимента было установлено, что этоксилаты алкоголя, которые часто используются в моющих средствах, способны вызывать определённые изменения в генах. Эти гены принимают участие в выживании клеток, работе эпителиального барьера, передаче сигналов цитокинов и метаболизме.

Как отмечают исследователи, коммерческие посудомоечные машины рассчитаны на максимальную эффективность: мытьё и ополаскивание посуды в течение двух быстрых циклов продолжительностью пару минут с использованием минимального количества воды. В большинстве приборов нет дополнительного цикла ополаскивания для удаления остатков моющих средств. Это значит, что токсичные вещества остаются на посуде.