Названа неожиданная опасность моющих средств для посудомоек
Медики установили, что моющие средства для посудомоечных машин повреждают кишечник
Исследователи из Цюрихского университета установили, что средства для посудомоечных машин могут оказывать негативное воздействие на кишечник. Результаты научной работы опубликованы в The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Учёные в ходе исследования вырастили в лаборатории органоиды кишечника, которые представляют собой миниатюрную копию органа. Затем на органоиды воздействовали различными моющими средствами. В ходе эксперимента было установлено, что этоксилаты алкоголя, которые часто используются в моющих средствах, способны вызывать определённые изменения в генах. Эти гены принимают участие в выживании клеток, работе эпителиального барьера, передаче сигналов цитокинов и метаболизме.
Как отмечают исследователи, коммерческие посудомоечные машины рассчитаны на максимальную эффективность: мытьё и ополаскивание посуды в течение двух быстрых циклов продолжительностью пару минут с использованием минимального количества воды. В большинстве приборов нет дополнительного цикла ополаскивания для удаления остатков моющих средств. Это значит, что токсичные вещества остаются на посуде.
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