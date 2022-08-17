В Петербурге завод разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии
Петербургский завод "Химрос" разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", предприятие перешло на российское и азиатское сырьё. Новые вещества для производства моющих и чистящих средств пришли на смену европейским.
Петербургский завод "Химрос" разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"У нас есть определённые параметры, по которым регулируется вся продукция. Это не только показатели физико-химические. Это показатели ещё именно потребительские. Мы испытываем эти продукты как в своей лаборатории, так и в аккредитованных. Мы проверяем, что было и что стало сейчас. В каких-то аспектах мы добиваемся даже большего результата, чем было", — отметила директор "Химроса" Наталья Парфёнова.
Из-за санкций российские предприятия обратили особое внимание на российских поставщиков. Те в свою очередь стали осваивать новые технологии и представлять образцы всё лучше и лучше. Сегодня гипоаллергенную бытовую химию не предлагает больше никто в РФ. При этом западные аналоги подобной продукции обойдутся покупателям на порядок дороже, чем отечественные, которые ничуть не хуже по качеству.
Ранее Лайф сообщал, что немецкий производитель бытовой химии Henkel оценил убытки после ухода с российского и белорусского рынков в 184 миллиона евро. Сюда также входят издержки, связанные с репутацией, товарными знаками, собственностью и оборудованием.
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Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"