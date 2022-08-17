В Петербурге завод разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии

Петербургский завод "Химрос" разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", предприятие перешло на российское и азиатское сырьё. Новые вещества для производства моющих и чистящих средств пришли на смену европейским.

Петербургский завод "Химрос" разработал первую отечественную линейку гипоаллергенной бытовой химии. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"У нас есть определённые параметры, по которым регулируется вся продукция. Это не только показатели физико-химические. Это показатели ещё именно потребительские. Мы испытываем эти продукты как в своей лаборатории, так и в аккредитованных. Мы проверяем, что было и что стало сейчас. В каких-то аспектах мы добиваемся даже большего результата, чем было", — отметила директор "Химроса" Наталья Парфёнова.

Из-за санкций российские предприятия обратили особое внимание на российских поставщиков. Те в свою очередь стали осваивать новые технологии и представлять образцы всё лучше и лучше. Сегодня гипоаллергенную бытовую химию не предлагает больше никто в РФ. При этом западные аналоги подобной продукции обойдутся покупателям на порядок дороже, чем отечественные, которые ничуть не хуже по качеству.