Турнир сенсаций: Медийный 2Drots вслед за "Амкалом" вышел во второй раунд Кубка России

Медийный футбольный клуб 2Drots разгромил "Чертаново" в матче первого раунда Кубка России и пробился в следующую стадию турнира.

Голами в составе полупрофессионального клуба отметились Сергей Кутузов, Валтер Скляр Эдамс и Александр Степанов. Отметим, что "Чертаново" считается одной из лучших академий России, а сама команда играет во Второй лиге.