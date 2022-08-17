Турнир сенсаций: Медийный 2Drots вслед за "Амкалом" вышел во второй раунд Кубка России
Медийный клуб 2Drots обыграл "Чертаново" и вышел во второй раунд Кубка России
Медийный футбольный клуб 2Drots разгромил "Чертаново" в матче первого раунда Кубка России и пробился в следующую стадию турнира.
Голами в составе полупрофессионального клуба отметились Сергей Кутузов, Валтер Скляр Эдамс и Александр Степанов. Отметим, что "Чертаново" считается одной из лучших академий России, а сама команда играет во Второй лиге.
Добавим, что 2Drots стал четвёртой любительской командой, которая прошла во второй раунд Кубка России. До неё это сделали "Амкал", барнаульский "Темп" и клуб "Ставропольагросоюз".
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