НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 17:30

Турнир сенсаций: Медийный 2Drots вслед за "Амкалом" вышел во второй раунд Кубка России

Медийный клуб 2Drots обыграл "Чертаново" и вышел во второй раунд Кубка России

Медийный футбольный клуб 2Drots разгромил "Чертаново" в матче первого раунда Кубка России и пробился в следующую стадию турнира.

Голами в составе полупрофессионального клуба отметились Сергей Кутузов, Валтер Скляр Эдамс и Александр Степанов. Отметим, что "Чертаново" считается одной из лучших академий России, а сама команда играет во Второй лиге.

По стопам "Амкала": Гол сотрудника МЧС принёс победу любительскому клубу из Барнаула в Кубке России

По стопам "Амкала": Гол сотрудника МЧС принёс победу любительскому клубу из Барнаула в Кубке России

Добавим, что 2Drots стал четвёртой любительской командой, которая прошла во второй раунд Кубка России. До неё это сделали "Амкал", барнаульский "Темп" и клуб "Ставропольагросоюз".

Обложка ©

Telegram / ФОНБЕТ Кубок России

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров