По стопам "Амкала": Гол сотрудника МЧС принёс победу любительскому клубу из Барнаула в Кубке России
Любительский клуб "Темп" из Барнаула прошёл во второй раунд Кубка России
Любительский клуб "Темп" из Барнаула сенсационно обыграл своих земляков из футбольного клуба "Динамо" со счётом 2:1 в первом раунде Кубка России по футболу.
В составе "Темпа" голами отметились Никита Ворона и Роман Сычёв, который является действующим сотрудником МЧС. У "Динамо" единственный мяч забил Иван Житников. В следующем раунде "Темп" встретится с омским "Иртышом".
Отметим, что днём ранее первый раунд Кубка России прошёл ещё один любительский клуб — "Амкал", который обыграл команду "Зоркий" из Красногорска в серии послематчевых пенальти.
VK / ФК "Темп" Барнаул