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17 августа, 13:56

По стопам "Амкала": Гол сотрудника МЧС принёс победу любительскому клубу из Барнаула в Кубке России

Любительский клуб "Темп" из Барнаула прошёл во второй раунд Кубка России

Любительский клуб "Темп" из Барнаула сенсационно обыграл своих земляков из футбольного клуба "Динамо" со счётом 2:1 в первом раунде Кубка России по футболу.

В составе "Темпа" голами отметились Никита Ворона и Роман Сычёв, который является действующим сотрудником МЧС. У "Динамо" единственный мяч забил Иван Житников. В следующем раунде "Темп" встретится с омским "Иртышом".

Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

Отметим, что днём ранее первый раунд Кубка России прошёл ещё один любительский клуб — "Амкал", который обыграл команду "Зоркий" из Красногорска в серии послематчевых пенальти.

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VK / ФК "Темп" Барнаул

Шамиль Гаджиев
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