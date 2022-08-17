По стопам "Амкала": Гол сотрудника МЧС принёс победу любительскому клубу из Барнаула в Кубке России

Любительский клуб "Темп" из Барнаула сенсационно обыграл своих земляков из футбольного клуба "Динамо" со счётом 2:1 в первом раунде Кубка России по футболу.

В составе "Темпа" голами отметились Никита Ворона и Роман Сычёв, который является действующим сотрудником МЧС. У "Динамо" единственный мяч забил Иван Житников. В следующем раунде "Темп" встретится с омским "Иртышом".