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16 августа, 18:07

Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

"Амкал" обыграл "Зоркий" и прошёл во второй раунд Кубка России

Медийный клуб "Амкал" оказался сильнее красногорского клуба "Зоркий", который выступает во Второй лиге, в матче первого раунда Кубка России по футболу.

Счёт в середине первого тайма открыл футболист "Зоркого" Сергей Поповицкий, который головой замкнул подачу партнёра. Отыграться "Амкал" сумел во второй половине встречи, когда на подачу Михаила Прокопьева откликнулся экс-игрок "Зенита" и немецкого "Шальке" Алексей Гасилин. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки "Амкала".

Названа дата жеребьёвки Кубка России для команд РПЛ

Названа дата жеребьёвки Кубка России для команд РПЛ

Отметим, что, несмотря на непрофессиональный статус, "Амкал" смотрелся не хуже представителя Второй лиги, создав целый ряд крайне опасных моментов. В следующей стадии турнира медийная команда сыграет с футбольным клубом "Тверь".

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Шамиль Гаджиев
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