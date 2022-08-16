Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

Медийный клуб "Амкал" оказался сильнее красногорского клуба "Зоркий", который выступает во Второй лиге, в матче первого раунда Кубка России по футболу.

Счёт в середине первого тайма открыл футболист "Зоркого" Сергей Поповицкий, который головой замкнул подачу партнёра. Отыграться "Амкал" сумел во второй половине встречи, когда на подачу Михаила Прокопьева откликнулся экс-игрок "Зенита" и немецкого "Шальке" Алексей Гасилин. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки "Амкала".