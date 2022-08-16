Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России
"Амкал" обыграл "Зоркий" и прошёл во второй раунд Кубка России
Медийный клуб "Амкал" оказался сильнее красногорского клуба "Зоркий", который выступает во Второй лиге, в матче первого раунда Кубка России по футболу.
Счёт в середине первого тайма открыл футболист "Зоркого" Сергей Поповицкий, который головой замкнул подачу партнёра. Отыграться "Амкал" сумел во второй половине встречи, когда на подачу Михаила Прокопьева откликнулся экс-игрок "Зенита" и немецкого "Шальке" Алексей Гасилин. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки "Амкала".
Отметим, что, несмотря на непрофессиональный статус, "Амкал" смотрелся не хуже представителя Второй лиги, создав целый ряд крайне опасных моментов. В следующей стадии турнира медийная команда сыграет с футбольным клубом "Тверь".
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