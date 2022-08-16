Названа дата жеребьёвки Кубка России для команд РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) узнают своих соперников по групповому этапу Кубка России 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

16 команд будут поделены на четыре группы, в каждой из которых сыграют по четыре команды. Все клубы РПЛ разделены на четыре корзины в соответствии с местами, которые они заняли в прошлом сезоне.