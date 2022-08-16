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16 августа, 13:19

Названа дата жеребьёвки Кубка России для команд РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) узнают своих соперников по групповому этапу Кубка России 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

16 команд будут поделены на четыре группы, в каждой из которых сыграют по четыре команды. Все клубы РПЛ разделены на четыре корзины в соответствии с местами, которые они заняли в прошлом сезоне.

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Отметим, что в этом сезоне Кубок России будет проведён по новому формату. Команды РПЛ пойдут по "пути РПЛ", тогда как клубы Первой и Второй лиг, а также любительские команды будут идти по "пути регионов". Первый матч турнира состоится 16 августа. В нём медийный клуб "Амкал" встретится с "Зорким" из подмосковного Красногорска.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев
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