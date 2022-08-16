Новый президент РПЛ Алаев покинул РФС
Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оставил пост генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.
"Александр Александрович сделал очень многое и для нашего футбола, и для Российского футбольного союза, в аппарате которого провёл 15 лет. Уверен, что под его руководством РПЛ продолжит поступательное и эффективное развитие, а отношения РФС и лиги сохранят конструктивный характер", — заявил президент РФС Александр Дюков.
Исполнять обязанности генерального секретаря РФС временно будет Максим Митрофанов.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе собрания клубов Александр Алаев единогласно был избран новым президентом РПЛ.
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