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16 августа, 12:34

Новый президент РПЛ Алаев покинул РФС

Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оставил пост генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.

"Александр Александрович сделал очень многое и для нашего футбола, и для Российского футбольного союза, в аппарате которого провёл 15 лет. Уверен, что под его руководством РПЛ продолжит поступательное и эффективное развитие, а отношения РФС и лиги сохранят конструктивный характер", — заявил президент РФС Александр Дюков.

Исполнять обязанности генерального секретаря РФС временно будет Максим Митрофанов.

"Привлечь новую аудиторию": Алаев рассказал, что хочет изменить на посту главы РПЛ

"Привлечь новую аудиторию": Алаев рассказал, что хочет изменить на посту главы РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что в ходе собрания клубов Александр Алаев единогласно был избран новым президентом РПЛ.

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РФС

Шамиль Гаджиев
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