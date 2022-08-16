"Привлечь новую аудиторию": Алаев рассказал, что хочет изменить на посту главы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в ходе общения с журналистами назвал турнир главным спортивным проектом страны, а также рассказал о том, что хотел бы изменить на новом для себя посту.

"Для меня РПЛ — это главный спортивный проект страны. Так и должно оставаться на долгие годы. Как вы знаете, стратегию уже начали разрабатывать ещё при Хачатурянце, я эту работу продолжу", — заявил Алаев.

По словам новоиспечённого руководителя турнира, одной из основных задач станет изменение контента и привлечение новой аудитории, которая будет интересоваться РПЛ не только в дни игр, но и в остальные.

"Мы хотим привлечь новую аудиторию. Это молодёжь, которую мы часто упоминаем. Это более молодая аудитория, которой нужен другой контент. Мы хотим её привлечь. Мы не говорим об изменении игры, мы говорим именно о контенте. Пора меняться", — добавил Алаев.