Подмосковные кондитеры готовы заменить ушедший из России Lindt

Подмосковные кондитерские фабрики готовы заменить продукцию швейцарской марки Lindt. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные регионального Минсельхозпрода. К примеру, на фабрике "Победа", которая находится в Егорьевском округе, уже сейчас могут производить аналоги шоколада Lindt и KitKat.

"У нас превосходный парк оборудования, даже более нового, чем у иностранных производителей. Например, линия для производства шоколадных масс у нас такая же, как на фабрике Lindt & Sprungli, только более современная", — отметила директор предприятия Ольга Муравьёва.

Помимо "Победы", которая работает уже более 20 лет, в Подмосковье также располагаются производства таких кондитерских компаний, как ООО "МАРС", ЗАО "ТД "Озерский сувенир", ООО "КОНФАЭЛЬ", ООО "Сладкий орешек" и ряда других.