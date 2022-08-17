НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 13:42

"Люди получают удовольствие": Акинфеев рассказал, как относится к победе медийного клуба "Амкал" в Кубке России

Акинфеев заявил, что победа "Амкала" в Кубке России не греет ему душу

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к победе медийного клуба "Амкал" в первом раунде Кубка России по футболу.

"Душа у меня и так горячая, поэтому история с "Амкалом" не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие", — заявил Акинфеев "Чемпионату".

Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

Медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду в первом раунде Кубка России

Напомним, медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду "Зоркий" из Красногорска в первом раунде Кубка России по футболу. В следующем раунде "Амкал" встретится с "Тверью".

Обложка ©

ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров