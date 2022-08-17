"Люди получают удовольствие": Акинфеев рассказал, как относится к победе медийного клуба "Амкал" в Кубке России
Акинфеев заявил, что победа "Амкала" в Кубке России не греет ему душу
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к победе медийного клуба "Амкал" в первом раунде Кубка России по футболу.
"Душа у меня и так горячая, поэтому история с "Амкалом" не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие", — заявил Акинфеев "Чемпионату".
Напомним, медийный клуб "Амкал" обыграл профессиональную команду "Зоркий" из Красногорска в первом раунде Кубка России по футболу. В следующем раунде "Амкал" встретится с "Тверью".
ПФК ЦСКА