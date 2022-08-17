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17 августа, 13:41

Похищенную ящерицу пока не вернули в Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке сообщили, что им неизвестна судьба похищенной редкой ящерицы

Судьба редкой ящерицы, которую пара похитила из экзотариума, в настоящий момент неизвестна Ленинградскому зоопарку. Администрация также не знает о мотивах преступников, пишет "Газета.ru".

"По поводу того, поймали ли их или нет, лучше уточнять у правоохранительных органов. У нас нет такой информации. Про судьбу ящерицы нам также пока не известно ничего. Нам её не возвращали. Нами было сразу же написано заявление, как только мы поняли, что произошла кража", — приводит издание сообщение пресс-службы зоопарка.

Теперь администрация проводит проверку, работники будут стараться, чтобы в будущем подобного не повторилось. Мотивы преступников руководству непонятны. Как отметили в зоопарке, эту украденную ящерицу редко встретишь в террариумистике, но при желании её вполне легально можно купить.

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Ранее сообщалось, что пара выкрала редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка на глазах у посетителей. В распоряжении Лайфа оказались кадры этого момента. Вора уже задержали.

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LIFE

Светлана Оперук

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