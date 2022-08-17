Похищенную ящерицу пока не вернули в Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке сообщили, что им неизвестна судьба похищенной редкой ящерицы
Судьба редкой ящерицы, которую пара похитила из экзотариума, в настоящий момент неизвестна Ленинградскому зоопарку. Администрация также не знает о мотивах преступников, пишет "Газета.ru".
"По поводу того, поймали ли их или нет, лучше уточнять у правоохранительных органов. У нас нет такой информации. Про судьбу ящерицы нам также пока не известно ничего. Нам её не возвращали. Нами было сразу же написано заявление, как только мы поняли, что произошла кража", — приводит издание сообщение пресс-службы зоопарка.
Теперь администрация проводит проверку, работники будут стараться, чтобы в будущем подобного не повторилось. Мотивы преступников руководству непонятны. Как отметили в зоопарке, эту украденную ящерицу редко встретишь в террариумистике, но при желании её вполне легально можно купить.
Ранее сообщалось, что пара выкрала редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка на глазах у посетителей. В распоряжении Лайфа оказались кадры этого момента. Вора уже задержали.
LIFE