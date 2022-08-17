Похищенную ящерицу пока не вернули в Ленинградский зоопарк

"По поводу того, поймали ли их или нет, лучше уточнять у правоохранительных органов. У нас нет такой информации. Про судьбу ящерицы нам также пока не известно ничего. Нам её не возвращали. Нами было сразу же написано заявление, как только мы поняли, что произошла кража", — приводит издание сообщение пресс-службы зоопарка.