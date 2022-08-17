В Саратове крыса искусала ребёнка в парке

В Саратове крыса покусала девятилетнего мальчика, который гулял по парку "Территория детства" на проспекте Строителей. По данным портала "Саратов-24", ребёнок был отправлен в больницу с укушенной раной предплечья.

Несчастный случай произошёл во вторник, 16 августа. Как уточнили в региональном Минздраве, вызов на адрес детского парка поступил в 9 часов вечера. Сотрудники скорой помощи прибыли на место спустя 8 минут, школьника было решено госпитализировать.

"Состояние оценивается как средней степени тяжести. Мальчик получает всю необходимую помощь", — сообщила официальный представитель Минздрава Саратовской области Анастасия Усова.