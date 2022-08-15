Искусанная обезьяной девочка из Подмосковья до сих пор не может нормально ходить

Девочке, которую в подмосковных Мытищах покусала сбежавшая из домашнего зоопарка обезьяна, сняли швы. Однако она до сих пор не может нормально ходить, повреждённая ножка ещё болит. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.