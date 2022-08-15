Искусанная обезьяной девочка из Подмосковья до сих пор не может нормально ходить
Девочке, которую в подмосковных Мытищах покусала сбежавшая из домашнего зоопарка обезьяна, сняли швы. Однако она до сих пор не может нормально ходить, повреждённая ножка ещё болит. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
"Мы с мамой на связи. Малышке сняли швы, но на повреждённую ножку она пока не наступает. Больно, присутствует страх", — рассказала Мишонова, добавив, что из-за психологической травмы родители решили походить с малышкой к специалисту.
Напомним, в конце июля в деревне Терпигорьево обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на маленького ребёнка. Взрослым с трудом удалось вырвать девочку из лап примата. Сообщалось, что обезьяна порвала малышке сухожилия. Вскоре после нападения было возбуждено уголовное дело о халатности. Участок, где произошёл инцидент, осмотрели. Лайф писал, что животное находится на карантине, но усыплять его не планируют.
Telegram / SHOT