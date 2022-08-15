Генеральный секретарь РФБ Галкина перешла на работу в FIBA
Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина покинула свой пост и перешла на работу в центральный офис Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
"Новость, конечно, выдающаяся. С ходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре. Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
Отметим, что Галкина занимала свой пост более 10 лет. В 2015 году она была избрана президентом Ассоциации уличного баскетбола.
Russiabasket.ru