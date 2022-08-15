Генеральный секретарь РФБ Галкина перешла на работу в FIBA

"Новость, конечно, выдающаяся. С ходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре. Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.