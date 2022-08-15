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15 августа, 10:41

Генеральный секретарь РФБ Галкина перешла на работу в FIBA

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина покинула свой пост и перешла на работу в центральный офис Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

"Новость, конечно, выдающаяся. С ходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре. Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА", — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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Отметим, что Галкина занимала свой пост более 10 лет. В 2015 году она была избрана президентом Ассоциации уличного баскетбола.

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Russiabasket.ru

Шамиль Гаджиев
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