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15 августа, 09:23

Осужденная американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер и её адвокаты обжаловали решение суда, который приговорил спортсменку к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Об этом пишет РИА "Новости".

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", — заявила адвокат Мария Благоволина.

В МИД РФ подтвердили возможный обмен Бута на Грайнер и Уилана

В МИД РФ подтвердили возможный обмен Бута на Грайнер и Уилана

Ранее Лайф писал, почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута. Химкинский суд признал спортсменку виновной, звезда американского спорта получила в России реальный тюремный срок за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Шамиль Гаджиев
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