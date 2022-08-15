Осужденная американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер и её адвокаты обжаловали решение суда, который приговорил спортсменку к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Об этом пишет РИА "Новости".
"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", — заявила адвокат Мария Благоволина.
Ранее Лайф писал, почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута. Химкинский суд признал спортсменку виновной, звезда американского спорта получила в России реальный тюремный срок за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым.
ТАСС / Антон Новодережкин