Байден потребовал "немедленно освободить" осуждённых в РФ американцев Грайнер и Уилана
Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлемым
Американская администрация собирается "неустанно работать", чтобы "всеми возможными средствами" вернуть на родину осуждённых в России граждан США — баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую срок за контрабанду наркотиков, и осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден.
"Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало ещё одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде", — приводит слова американского лидера Белый дом.
Напомним, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. А сегодня Химкинский суд Московской области приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС / Новодережкин Антон / ЕРА / YURI KOCHETKOV