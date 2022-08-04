Байден потребовал "немедленно освободить" осуждённых в РФ американцев Грайнер и Уилана

Американская администрация собирается "неустанно работать", чтобы "всеми возможными средствами" вернуть на родину осуждённых в России граждан США — баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую срок за контрабанду наркотиков, и осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден.

"Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало ещё одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде", — приводит слова американского лидера Белый дом.