Кёрби: США призывают Россию принять их предложение об обмене заключёнными

Власти США призывают Россию принять ранее сделанное Вашингтоном предложение об обмене заключёнными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби. Он акцентировал, что Штаты не хотят обсуждать детали публично.

"Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы сделали серьёзное предложение. Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом", — сказал Кёрби, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Белого дома отметил, что власти США хотят, чтобы Бриттни Грайнер и Пол Уилан вернулись домой к своим семьям. Вашингтон и Москва, по словам Кёрби, "усердно работают на межправительственном уровне" над этим вопросом.