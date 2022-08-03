Ереван передал Баку перешедшего границу азербайджанского военного

Ереван передал Баку перешедшего армяно-азербайджанскую границу военнослужащего Вооружённых сил Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Инцидент произошёл ещё 23 июля: военный пересёк границу, поскольку заблудился.

"Армянские военные 23 июля в 13:30 (12:30 мск) обнаружили в приграничной зоне в Гегаркуникской области военнослужащего ВС Азербайджана рядового Камиза Ибаева. В результате разъяснений причин пересечения границы было установлено, что он заблудился. Сегодня Ибаев был передан азербайджанской стороне", — говорится в сообщении армянского военного ведомства.

При этом передача военнослужащего состоялась через командование российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.