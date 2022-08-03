В МИД России высказались о возможности применения ядерного оружия на Украине

Россия не применит на Украине ядерное оружие — к ситуации в этой стране неприменим ни один из сценариев использования такового вооружения. Такое заявление на Обзорной конференции ДНЯО сделал представитель российской делегации Александр Трофимов. Утверждения об угрозах РФ применить ядерное оружие дипломат назвал "беспочвенными спекуляциями".

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчёт того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально — с целью нагнетания антироссийской истерии", — цитирует Трофимова РИА "Новости".

Дипломат в этой связи напомнил о российской доктрине, которая, по его словам, "хорошо известна и предельно ясна": применение Москвой ядерного оружия возможно исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения. Ответит Россия и на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование страны, добавил Трофимов.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", — констатировал глава российской делегации.