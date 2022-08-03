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2 августа, 22:01

ВСУ обстреляли Новониколаевку ракетами "Ураган", начинёнными минами "Лепесток"

Украинские войска выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

На Донецке не остановились: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами с минами "Лепесток"

На Донецке не остановились: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами с минами "Лепесток"

"Выпущено три ракеты БМ-27 "Ураган", оснащённых противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", гласит текст сообщения, размещённого в телеграм-канале представительства.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Юлия Коновалова

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