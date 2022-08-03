МИД Китая выразил протест послу США из-за прилёта Пелоси на Тайвань

Посол США в Китае Николас Бёрнс вызван в МИД Поднебесной, где ему был выражен протест из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

"Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бёрнса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань", — приводит сообщение дипведомства РИА "Новости".

По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение её действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Как уточнил китайский дипломат, правительство США должно взять ответственность за эти действия. Се Фэн выступил с жёстким призывом к Вашингтону "заплатить за свои ошибки и исправить их".