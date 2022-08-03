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2 августа, 21:14

МИД Китая выразил протест послу США из-за прилёта Пелоси на Тайвань

Посол США в Китае Николас Бёрнс вызван в МИД Поднебесной, где ему был выражен протест из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

"Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бёрнса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань", — приводит сообщение дипведомства РИА "Новости".

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По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение её действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Как уточнил китайский дипломат, правительство США должно взять ответственность за эти действия. Се Фэн выступил с жёстким призывом к Вашингтону "заплатить за свои ошибки и исправить их".

"США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям всё новые и новые", — сказал замглавы МИД Китая.

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Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.

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ТАСС / AP / Chiang Ying-ying

Иван Косицын

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