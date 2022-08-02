Армия Китая начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала военно-морские и воздушные учения, которые проводятся в трёх акваториях вокруг Тайваня: к северу, юго-западу и юго-востоку от острова. Как передаёт Центральное телевидение Китая, это связано с прибытием спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Как уже писал Лайф, самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". Также Минобороны страны сообщило, что народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.