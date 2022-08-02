НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 18:22

МИД РФ: Москва расценивает прилёт Пелоси на Тайвань как очевидную провокацию

Москва считает прилёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань очевидной провокацией в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание Китая, сказано в заявлении МИД РФ. Москва призвала Вашингтон воздержаться от действий, направленных на подрыв стабильности.

"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", — указано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что позиция России по ситуации с Тайванем остаётся непоколебимой: государство остаётся неотъемлемой частью Китая. Исходя из этого, считают в российском МИД, Китай вправе предпринимать меры, которые нужны для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая

Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая

Ранее Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест, осудив прибытие спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Обложка ©

VK / МИД России

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров