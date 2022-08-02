МИД РФ: Москва расценивает прилёт Пелоси на Тайвань как очевидную провокацию

Москва считает прилёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань очевидной провокацией в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание Китая, сказано в заявлении МИД РФ. Москва призвала Вашингтон воздержаться от действий, направленных на подрыв стабильности.

"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", — указано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что позиция России по ситуации с Тайванем остаётся непоколебимой: государство остаётся неотъемлемой частью Китая. Исходя из этого, считают в российском МИД, Китай вправе предпринимать меры, которые нужны для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.