Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая
Ситуация с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань наносит оскорбление населению Китая. Американские политики ведут себя сейчас как безответственные провокаторы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая", — написала в телеграм-канале Захарова, подчеркнув, что США — это государство-провокатор.
Напомним, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. Она планировала посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией. Ранее сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. В Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Известно, что два авианосца НОАК уже вышли в море и в случае необходимости могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
VK / МИД России