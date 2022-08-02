Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая

Ситуация с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань наносит оскорбление населению Китая. Американские политики ведут себя сейчас как безответственные провокаторы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.