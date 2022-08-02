Самолёт ВВС США, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
Военный самолёт, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Ранее сегодня, 2 августа, Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
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