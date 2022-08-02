Кремль: Вероятный визит Пелоси на Тайвань носит сугубо провокационный характер

Турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси по странам Азии и, в частности, её возможный приезд на Тайвань носят сугубо провокационный характер. Россия в данной ситуации поддерживает позицию Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас не можем доподлинно сказать, всё-таки долетит она туда (до Тайваня. — Прим. Лайфа) или не долетит. Но всё, что связано с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию, ведёт к нарастанию напряжённости. Ещё раз хотим подчеркнуть: мы здесь абсолютно солидарны с Китаем", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.