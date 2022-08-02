Кремль: Вероятный визит Пелоси на Тайвань носит сугубо провокационный характер
В Кремле заявили о солидарности с Китаем в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси по странам Азии и, в частности, её возможный приезд на Тайвань носят сугубо провокационный характер. Россия в данной ситуации поддерживает позицию Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас не можем доподлинно сказать, всё-таки долетит она туда (до Тайваня. — Прим. Лайфа) или не долетит. Но всё, что связано с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию, ведёт к нарастанию напряжённости. Ещё раз хотим подчеркнуть: мы здесь абсолютно солидарны с Китаем", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
По словам Пескова, чувствительное отношение Китая в данной ситуации понятно и является абсолютно оправданным. Он выразил сожаление в связи с тем, что Белый дом не может с уважением отнестись к этой "чувствительности" и пойти не по пути конфронтации. По мнению Пескова, ничем хорошим такой способ решения проблемы не сулит.
Напомним, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. Она планировала посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией. Ранее сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. Однако МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.
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