Захарова — о возможном визите Пелоси на Тайвань: США несут миру дестабилизацию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По её словам, этот пример ещё раз показывает, что США несут миру дестабилизацию.
"Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", — написала Захарова в телеграм-канале.
Танки на пляже: Китайская бронетехника готовится "встречать" Пелоси на побережье Тайваньского пролива
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Издание Global Times сообщало, что самолёт спикера может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
Новости
Посол ЛНР Мирошник допустил, что Киев будет вывозить жителей ДНР насильно
сегодня в 08:56
Посол Таиланда: Королевство заинтересовано в российских удобрениях, энергоносителях и авиационной технике
сегодня в 08:54
Пенсионерка бутылкой коньяка разбила череп сидящей на руках у хозяйки чихуа-хуа
сегодня в 08:51
Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket