Посол Таиланда: Королевство заинтересовано в российских удобрениях, энергоносителях и авиационной технике

Таиланд заинтересован в покупке товаров ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей. Об этом сообщил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА "Новости". Он отметил, что тайцы особенно заинтересованы в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "биоциклическозелёной экономической модели", инициаторами которой выступают страны АТЭС.

Ещё одно перспективное направление — авиация. Российские производители могут стать ещё более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, рассказал Вонгсинсават.

"В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолётов — как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП", — говорит посол.