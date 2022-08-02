Посол Таиланда: Королевство заинтересовано в российских удобрениях, энергоносителях и авиационной технике
Таиланд заинтересован в покупке товаров ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей. Об этом сообщил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА "Новости". Он отметил, что тайцы особенно заинтересованы в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "биоциклическозелёной экономической модели", инициаторами которой выступают страны АТЭС.
Ещё одно перспективное направление — авиация. Российские производители могут стать ещё более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, рассказал Вонгсинсават.
"В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолётов — как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП", — говорит посол.
Впрочем, и Таиланду есть чем заинтересовать российских импортёров помимо фруктов и морепродуктов, отметил господин Вонгсинсават. Бангкок готов поставлять Москве автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое.
Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября.
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