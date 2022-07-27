"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября
Компания "Аэрофлот" с 30 октября 2022 года открывает прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд (Пхукет), Индию (Дели) и на Мальдивы (Мале). Об этом в среду сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Рейсы на круглогодичные курорты Мале и Пхукет являются традиционно одними из самых востребованных в зимнем расписании "Аэрофлота". Полёты в индийскую столицу расширяют возможности для путешествий в Азию в зимний период", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" возобновил прямые регулярные рейсы в Пекин с 20 июля. Вылеты в столицу КНР будут осуществляться из Шереметьево по средам в 12:40 мск, а обратно — по четвергам в 2:45.
ТАСС / Гавриил Григоров