"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября

Компания "Аэрофлот" с 30 октября 2022 года открывает прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд (Пхукет), Индию (Дели) и на Мальдивы (Мале). Об этом в среду сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы на круглогодичные курорты Мале и Пхукет являются традиционно одними из самых востребованных в зимнем расписании "Аэрофлота". Полёты в индийскую столицу расширяют возможности для путешествий в Азию в зимний период", — говорится в сообщении.