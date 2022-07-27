В Молдавии сочли "Газпром" ненадёжным поставщиком

Российская компания "Газпром" становится ненадёжным поставщиком, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. По его словам, концерн не может подтвердить поставку необходимого республике газа.

"В последнее время "Газпром" становится не очень надёжным поставщиком газа, есть некоторые неопределённости, даже сегодня мы видим новые ограничения поставок газа в Европу", — сказал он на заседании правительства.

Спыну обратил внимание, что от российской компании нет ответа, будет ли обеспечен Молдавии необходимый объём поставок газа. По его словам, нужно убедиться, что в ближайшие два месяца республика сможет принимать решения без парламента, который уходит на каникулы до октября, независимо от решения "Газпрома" по поводу контракта с "Молдовагазом".

Министр также указал, что 70% электроэнергии поступает от Молдавской ГРЭС, где также используется российский газ. В связи с этим, отметил Спыну, республике следует позаботиться об энергетической стабильности.