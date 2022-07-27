Буду жаловаться начальству: Перечислены стоп-фразы в разговоре с гаишниками

Водителям, которых на дороге остановил инспектор ДПС, при разговоре с блюстителем порядка лучше избегать ряда фраз, которые могут только усугубить ситуацию. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.

По его словам, в топе фразы: "На каком основании вы здесь находитесь?" и "Я буду жаловаться вашему начальнику или в службу собственной безопасности". Шапарин объяснил, что основание ставить служебное авто в конкретной точке инспектор всегда найдёт, зато дальнейшее общение приобретёт негативный характер. Предупреждение о намерении пожаловаться начальству также не возымеет должного эффекта.

А вот если вам предложили пройти проверку на алкоголь, убедитесь, что все формальные процедуры соблюдены. Лучше потратить время и съездить в медучреждение, чем дуть в трубочку.

"На вопрос: "А подуете в трубочку?" нельзя отвечать: "Да, давайте". Нужно предложить инспектору сначала составить протокол об отстранении от управления транспортным средством и показать документы на прибор, которым собираются проводить проверку, а лучше всего предложить проехать в медицинское учреждение", — советует Шапарин.

В число нежелательных водительских реплик эксперт также добавил "Знаете, кому я могу позвонить?". Он подчеркнул, что довольно мало водителей действительно имеют влиятельных знакомых, которыми запугивают, зато произнося такие слова, неизбежно выставляют себя с некрасивой стороны.