Буду жаловаться начальству: Перечислены стоп-фразы в разговоре с гаишниками
Автоэксперт Шапарин перечислил фразы, которые лучше не говорить инспектору ДПС
Водителям, которых на дороге остановил инспектор ДПС, при разговоре с блюстителем порядка лучше избегать ряда фраз, которые могут только усугубить ситуацию. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.
По его словам, в топе фразы: "На каком основании вы здесь находитесь?" и "Я буду жаловаться вашему начальнику или в службу собственной безопасности". Шапарин объяснил, что основание ставить служебное авто в конкретной точке инспектор всегда найдёт, зато дальнейшее общение приобретёт негативный характер. Предупреждение о намерении пожаловаться начальству также не возымеет должного эффекта.
А вот если вам предложили пройти проверку на алкоголь, убедитесь, что все формальные процедуры соблюдены. Лучше потратить время и съездить в медучреждение, чем дуть в трубочку.
"На вопрос: "А подуете в трубочку?" нельзя отвечать: "Да, давайте". Нужно предложить инспектору сначала составить протокол об отстранении от управления транспортным средством и показать документы на прибор, которым собираются проводить проверку, а лучше всего предложить проехать в медицинское учреждение", — советует Шапарин.
В число нежелательных водительских реплик эксперт также добавил "Знаете, кому я могу позвонить?". Он подчеркнул, что довольно мало водителей действительно имеют влиятельных знакомых, которыми запугивают, зато произнося такие слова, неизбежно выставляют себя с некрасивой стороны.
Давать взятки — тоже плохая идея, так, например, решил сделать водитель в Туве. Он предложил взятку шаурмой автоинспекторам, когда те попросили его предъявить документы. У мужчины не оказалось прав, а сам он был пьян.
Freepik