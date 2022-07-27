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27 июля, 16:06

Соня из "Бобрёнка": Штукатурка упала прямо на мальчика, но у него оказалась крепкая голова

Воспитанница детсада в Подмосковье рассказала, как штукатурка с потолка падала прямо на детей

Шестилетняя воспитанница детского сада "Бобрёнок" в Подмосковье, где в среду днём на детей во время тихого часа обвалился потолок, рассказала Лайфу, что происходило в спальной комнате во время ЧП.

Шестилетняя жительница Подмосковья стала очевидицей обрушения штукатурки во время тихого часа. Видео © LIFE

Группа детей отдыхала на третьем этаже. По словам Софьи, во время происшествия пострадали как минимум две девочки, одному мальчику часть штукатурки рухнула на голову. После этого детей перевели в другое помещение из-за высоко риска полного обрушения потолка.

"Одному мальчику на голову упало, но ничего плохого не случилось, потому что у него крепкая голова... Это было очень страшно! Я чуть-чуть прикрыла глаза, как бабахнуло! Я просто умерла от страха!" — эмоционально признаётся девочка. По её словам, крыша рухнула одним махом, "скорее всего, из-за жары".

Сборная детская группа была сформирована на лето. Мама девочки отказалась давать комментарии, но отметила, что разбираться с руководством садика она не хочет, так как дочь уже выпустилась.

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Напомним, в одном из детских садов Подмосковья штукатурка рухнула с потолка прямо во время тихого часа. Сотрудники Видновской городской прокуратуры намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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