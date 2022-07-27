Эндокринолог рассказал, чем пахнут диабетики

"Если начинаются проблемы с инсулином, глюкоза не попадает туда, куда нужно, а сахар накапливается в крови. Из-за этого клетки голодают. Здесь запускается другой механизм, который даёт нам энергию при отсутствии сахара в клетках: организм начинает использовать жир, который у него есть в запасах. Результат распада жира — это энергия плюс ацетон (кетоновые тела). Ацетон или кетон накапливается в крови, потом в результате кровообращения он будет накапливаться в желудке и давать специфический запах изо рта. Запах ацетона или переспевших фруктов", — пояснил доктор, подчеркнув, что запах ацетона свидетельствует о том, что человек болеет диабетом уже давно.