Эндокринолог рассказал, чем пахнут диабетики
Эндокринолог Альфарадж рассказал, чем пахнут диабетики
Пациенты, давно болеющие диабетом, могут пахнуть ацетоном или переспевшими фруктами, рассказал "Газете.ru" эндокринолог, диабетолог "Европейского медицинского центра" Альфарадж Анас.
По словам эксперта, это происходит из-за проблем с инсулином. В здоровом организме он запускает в клетки глюкозу, необходимую как источник энергии. Однако в обратном случае организму приходится выбирать альтернативные пути добывания "топлива".
"Если начинаются проблемы с инсулином, глюкоза не попадает туда, куда нужно, а сахар накапливается в крови. Из-за этого клетки голодают. Здесь запускается другой механизм, который даёт нам энергию при отсутствии сахара в клетках: организм начинает использовать жир, который у него есть в запасах. Результат распада жира — это энергия плюс ацетон (кетоновые тела). Ацетон или кетон накапливается в крови, потом в результате кровообращения он будет накапливаться в желудке и давать специфический запах изо рта. Запах ацетона или переспевших фруктов", — пояснил доктор, подчеркнув, что запах ацетона свидетельствует о том, что человек болеет диабетом уже давно.
А ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сладкие прохладительные напитки могут привести не только к ожирению, но и к гипертонии, диабету и даже раку.
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