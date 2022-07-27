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27 июля, 15:51

Гатчинский сектант-педофил, владевший особняком с оружием, сбежал из здания суда

Многодетный педофил Андрей Бовт сбежал из здания суда в Ленобласти

<p>Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Обвиняемый в издевательствах и сексуальном насилии в отношении собственных детей Андрей Бовт, прозванный "гатчинским Мэнсоном", сбежал из здания суда в Ленинградской области. Сейчас его ищут, пишет Mash.

Как сообщает издание, преступника охраняли двое санитаров. Бовт попросился в туалет, после чего пропал.

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Напомним, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк (Бовт) сожительствовал с двоюродной сестрой, которая родила ему шестерых детей. Семья жила затворниками в частном доме в Гатчине. В 2019 году стало известно, что мужчина семь лет насиловал одну из дочерей, издевательствам подвергались и другие дети. В коттедже силовики обнаружили вопиющую грязь и целый склад боевого оружия. Закрывшийся в дальнем помещении глава семейства собирался отстреливаться, однако затем вышел и сдался следствию. В 2021 году Бовта признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу.

Татьяна Миссуми

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