Гатчинский сектант-педофил, владевший особняком с оружием, сбежал из здания суда
Многодетный педофил Андрей Бовт сбежал из здания суда в Ленобласти
Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр
Обвиняемый в издевательствах и сексуальном насилии в отношении собственных детей Андрей Бовт, прозванный "гатчинским Мэнсоном", сбежал из здания суда в Ленинградской области. Сейчас его ищут, пишет Mash.
Как сообщает издание, преступника охраняли двое санитаров. Бовт попросился в туалет, после чего пропал.
Напомним, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк (Бовт) сожительствовал с двоюродной сестрой, которая родила ему шестерых детей. Семья жила затворниками в частном доме в Гатчине. В 2019 году стало известно, что мужчина семь лет насиловал одну из дочерей, издевательствам подвергались и другие дети. В коттедже силовики обнаружили вопиющую грязь и целый склад боевого оружия. Закрывшийся в дальнем помещении глава семейства собирался отстреливаться, однако затем вышел и сдался следствию. В 2021 году Бовта признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу.