Volkswagen в ближайшее время может продать все российские активы

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится к продаже предприятия в Калуге. Об этом в сообщает "Газета.ru" со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, российское предприятие уже посетили две делегации заинтересованных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга, уточнил источник. А незадолго до начала подготовки к продаже завода в Volkswagen Group Rus сменилось руководство и на место гендиректора Яна Витте был поставлен бывший директор по персоналу Геррит Шпенглер.

Как отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, тот факт, что главой российского представительства был назначен специалист по кадрам, "косвенно свидетельствует о том, что готовится продажа всех активов Volkswagen в России".

"Если назначают HR-директора, то всё сводится к свёртыванию или существенному уменьшению бизнеса", — сказал эксперт.