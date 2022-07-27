Националиста Аристархова приговорили к 16 годам колонии за двойное убийство

Националиста Максима Аристархова приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух человек в парке "Лосиный Остров" в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мытищинского городского суда.

По данным следствия, Аристархов в апреле 2007 года около Королёва совершил убийство двух человек, одним из которых оказался уроженец Дагестана Шамиль Одаманов. Также участие в убийстве принимал лидер националистов Максим Марцинкевич (Тесак). Именно на основании его показаний обвинение предъявили Аристархову, который уже сидел за ограбление таксиста, а также некоторым другим фигурантам. При этом сам Марцинкевич оставался свидетелем.