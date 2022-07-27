Пушилин: Пора освобождать Киев, Харьков, Одессу и другие русские города

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Об этом он написал в телеграм-канале.

Визит состоялся в преддверии годовщины освобождения Бреста во время Великой Отечественной войны. Совместно с главой ДНР в памятных мероприятиях приняли участие секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов. Политики возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость", тем самым почтив память воинов, погибших на полях сражений в те годы.





Говоря о событиях лета 1941 года, Пушилин провёл параллели с тем, что поисходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Он также заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", — написал политик.