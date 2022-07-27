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27 июля, 15:10

На Урале воспитательница детсада заставила детей ясельной группы чистить унитазы

В Челябинской области воспитательница детсада заставила детей чистить унитазы

В Челябинской области воспитательница в детском саду заставила детей чистить унитазы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Всё произошло в детском саду №7 города Юрюзань Катав-Ивановского района, где сотрудница заставила двух пятилетних девочек из ясельной группы ёршиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Об инциденте узнали родители воспитанниц и с возмущениями обратились к заведующей, однако та лишь пожала плечами и предложила им выбрать другое учреждение. Позже информация о произошедшем дошла до депутата заксобрания региона Ольги Мухометьяровой.

"Считаю, что если у педагога не хватает самообладания, знаний по организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении, то надо менять работу. Надеюсь, что прокуратура и Рособрнадзор должным образом разберутся в ситуации. К ним я и переадресовала обращение, в соответствии с 59-ФЗ", — написала она во "Вконтакте".

В итоге возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для установления объективной картины произошедшего.

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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