Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по ситуации с "Сохнутом"
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с членами израильской делегации, которая собирается прибыть в Москву сегодня вечером для урегулирования ситуации вокруг еврейского агентства "Сохнут".
"Нет. Такого в планах нет", — рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Напомним, Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае его закрытия. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости. Сегодня стало известно, что правительственная делегация Израиля отправится в Москву вечером 27 июля для решения вопроса по деятельности организации.
ТАСС / Михаил Климентьев