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27 июля, 14:59

Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по ситуации с "Сохнутом"

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с членами израильской делегации, которая собирается прибыть в Москву сегодня вечером для урегулирования ситуации вокруг еврейского агентства "Сохнут".

"Нет. Такого в планах нет", рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Напомним, Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае его закрытия. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости. Сегодня стало известно, что правительственная делегация Израиля отправится в Москву вечером 27 июля для решения вопроса по деятельности организации.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александра Вишнякова

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